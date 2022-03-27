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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Окружить ВСУ в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать Херсон – Арестович назвал главные задачи российской армии

На брифинг политик вышел в футболке "Русь Украина"
На брифинг политик вышел в футболке "Русь Украина"
Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

В течение суток состояние, положение и характер действий как российских, так и украинских войск не изменились "за одним маленьким исключением" – ВСУ ведут тактические контрнаступления в Сумской, Харьковской, Киевской и Херсонской областях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, видео которого опубликовал ОП.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас идут "в маленькое, но контрнаступление". 

"Противник, после официального объявления РФ про перенос усилий на восток Украины, сейчас прибегает к двум главным задачам: окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге", – сказал Арестович. Он отметил, что это связанные задачи: если падет оборона россиян на юге Украине, их положение в районе Мариуполя тоже ухудшится.

"С одной стороны это дает нам надежду в районе в районе Киева, Сумщины, Черниговщины, Харьковщины, что мы выбьем отсюда врага. С другой, это означает потенциальное резкое осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС", – сказал он, отметив, что военно-политическое руководство Украины и командование ВСУ хорошо понимают ситуацию и принимают соответствующие меры", – отметил политик.

Он обратил внимание, что ближайшие недели будут "неравномерными".

"Будут поступать как сообщения о том, что мы побеждаем и контратакуем, контрнаступаем на отдельных направлениях, освобождаем свою землю от противника, так и сообщения, что на отдельных участках фронта, в частности на востоке, ситуация далеко, далеко не простая. И к этому нужно быть эмоционально и организационно и сознательно готовыми", – подытожил Арестович.

Он призвал поддерживать ВСУ и жителей Украины, которые находятся в зоне фронта или оккупации. 

Арестович также еще раз обратился к украинским военным с просьбой не издеваться над военнопленными, поскольку это военное преступление, и с пленными следует обращаться исключительно согласно международным конвенциям.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/358029626224542/

На брифинг политик вышел в футболке "Русь Украина" – это иллюстрация его давней идеи, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России. "Надо у них отобрать бренд "русский" в конце концов"... Русь – это мы, русские, русины, как нас еще называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас "Русь-Украина", двойное название сделал бы", – предлагал Арестович осенью 2021 года. Уже в марте 2022-го он заявлял, что в Украине "изменили антропотоки в сторону древней столицы Руси".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Херсон, оккупация, Мариуполь, Херсонская область, пленные, Алексей Арестович, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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