Окружить ВСУ в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать Херсон – Арестович назвал главные задачи российской армии

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас идут "в маленькое, но контрнаступление".

"Противник, после официального объявления РФ про перенос усилий на восток Украины, сейчас прибегает к двум главным задачам: окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге", – сказал Арестович. Он отметил, что это связанные задачи: если падет оборона россиян на юге Украине, их положение в районе Мариуполя тоже ухудшится.

"С одной стороны это дает нам надежду в районе в районе Киева, Сумщины, Черниговщины, Харьковщины, что мы выбьем отсюда врага. С другой, это означает потенциальное резкое осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС", – сказал он, отметив, что военно-политическое руководство Украины и командование ВСУ хорошо понимают ситуацию и принимают соответствующие меры", – отметил политик.

Он обратил внимание, что ближайшие недели будут "неравномерными".

"Будут поступать как сообщения о том, что мы побеждаем и контратакуем, контрнаступаем на отдельных направлениях, освобождаем свою землю от противника, так и сообщения, что на отдельных участках фронта, в частности на востоке, ситуация далеко, далеко не простая. И к этому нужно быть эмоционально и организационно и сознательно готовыми", – подытожил Арестович.

Он призвал поддерживать ВСУ и жителей Украины, которые находятся в зоне фронта или оккупации.

Арестович также еще раз обратился к украинским военным с просьбой не издеваться над военнопленными, поскольку это военное преступление, и с пленными следует обращаться исключительно согласно международным конвенциям.

На брифинг политик вышел в футболке "Русь Украина" – это иллюстрация его давней идеи, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России. "Надо у них отобрать бренд "русский" в конце концов"... Русь – это мы, русские, русины, как нас еще называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас "Русь-Украина", двойное название сделал бы", – предлагал Арестович осенью 2021 года. Уже в марте 2022-го он заявлял, что в Украине "изменили антропотоки в сторону древней столицы Руси".

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