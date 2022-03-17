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Арестович: Украинцев во многих странах встречают, как богов, спустившихся с небес

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Арестович: Теперь в любом месте мира, где ты появляешься и говоришь, что украинец, тебя будут реально аплодисментами встречать
Арестович: Теперь в любом месте мира, где ты появляешься и говоришь, что украинец, – тебя будут реально аплодисментами встречать
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что у Украины есть шанс не просто построить новое государство, а задать тренд для новой цивилизации. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Арестовича, Украина сейчас – "форпост Запада".

"Европейцы потрясенные признали это на вторые сутки [военной] кампании, когда еще ничего не ясно было. Сказали: "Вот она – старая Европа, которую мы уже где-то забыли, где-то потеряли. Вот оно – воплощение наших ценностей". Украину и украинцев вообще сейчас встречают, как богов, спустившихся с небес в очень многих странах. Реально", – сказал политик.

Он привел в пример рассказы людей, эвакуировавшихся в западные страны. 

"Мне постоянно звонят люди, которые уехали в Польшу, Румынию. Говорят, что заплатить невозможно, детей задаривали игрушками, аплодировали, когда входили в рестораны. В Польше, например, транспорт бесплатный для украинцев, даже междугородний. Надо понять, что мы с вами выбороли бренд. Теперь в любом месте мира, где ты появляешься и говоришь, что украинец, – тебя будут реально аплодисментами встречать", – считает Арестович.

Он также упомянул заявление российского публициста Юлии Латыниной, которая написала, что наблюдает возрождение Киевской Руси, столицей которой вновь будет Киев, а Москва будет столицей Орды. Латынина считает, что теперь все, что есть в русскоязычном мире "демократического, рыночного и западного", будет сосредоточено в Киеве.

Комментируя это, Арестович заявил, что в Украине "изменили антропотоки в сторону древней столицы Руси".

"Вот что произошло. И это реально происходит, это физически ощущается, это не рассуждения Алексея Арестовича про Русь-Украину. А это на уровне заявок, которые поданы на украинское гражданство. Реально изменены антропопотоки полностью в нашу пользу. И здесь мы имеем шанс построить не просто новую Украину, а задать тренд для новой цивилизации. Это выход и для Европы, и для постсоветского пространства. И именно сейчас он организуется на уровне практических шагов", – сказал он. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Юлия Латынина, Алексей Арестович, война России против Украины, Киевская Русь
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