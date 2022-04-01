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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Горсовет Мариуполя призвал мировое сообщество признать действия РФ геноцидом украинского народа, а Путина – военным преступником

По данным властей Мариуполя, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 дети
По данным властей Мариуполя, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети
Фото: ЕРА

Городской совет Мариуполя Донецкой области призвал мировое сообщество признать действия РФ геноцидом украинского народа. Об этом говорится в заявлении горсовета, опубликованном в Telegram 1 апреля.

"Мариупольский городской совет осудил военные преступления России против жителей Мариуполя, отвергнув возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами. На внеочередной сессии местные депутаты обратились к мировому сообществу с призывом объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи Мариуполю и организованной полной эвакуации. Также действия Российской Федерации в Украине и Мариуполе, в частности, предлагается признать геноцидом украинского народа", – сказано в заявлении.

Помимо этого, горсовет Мариуполя призвал признать действия российской армии военными преступлениями, а президента РФ Владимира Путина – военным преступником.

Также в горсовете осудили массовую депортацию жителей Мариуполя в Россию.

"Отмечаем, что единственными легитимными местными властями Мариуполя являются избранные мариупольцами во время законных выборов городской голова и депутаты городского совета. Также решительно осуждаем и отвергаем любые формы сотрудничества с войсками Российской Федерации или коллаборантами, которые предали свое государство и свой народ… Мариуполь был, есть и остается украинским городом", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, геноцид, горсовет, обстрелы, война России против Украины
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