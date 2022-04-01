Горсовет Мариуполя призвал мировое сообщество признать действия РФ геноцидом украинского народа, а Путина – военным преступником

По данным властей Мариуполя, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети Фото: ЕРА

"Мариупольский городской совет осудил военные преступления России против жителей Мариуполя, отвергнув возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами. На внеочередной сессии местные депутаты обратились к мировому сообществу с призывом объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи Мариуполю и организованной полной эвакуации. Также действия Российской Федерации в Украине и Мариуполе, в частности, предлагается признать геноцидом украинского народа", – сказано в заявлении.

Помимо этого, горсовет Мариуполя призвал признать действия российской армии военными преступлениями, а президента РФ Владимира Путина – военным преступником.

Также в горсовете осудили массовую депортацию жителей Мариуполя в Россию.

"Отмечаем, что единственными легитимными местными властями Мариуполя являются избранные мариупольцами во время законных выборов городской голова и депутаты городского совета. Также решительно осуждаем и отвергаем любые формы сотрудничества с войсками Российской Федерации или коллаборантами, которые предали свое государство и свой народ… Мариуполь был, есть и остается украинским городом", – говорится в заявлении.

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