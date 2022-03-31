Россия устроила в Мариуполе геноцид – Ахметов

Ринат Ахметов: Самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь нашу помощь и вывезти оттуда людей Фото: dsnews.ua

"Это геноцид. И самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь нашу помощь и вывезти оттуда людей – российская армия обстреливает и не пропускает наши гуманитарные конвои", – заявил бизнесмен.

Ахметов владеет двумя градообразующими предприятиями Мариуполя – металлургическими комбинатами "Азовсталь" и ММК имени Ильича, на которых до войны работали 40 тыс. человек. По словам бизнесмена, заводы сейчас остановлены, но все работники продолжают получать зарплату.

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Базирующиеся в Мариуполе металлургические предприятия никогда не будут работать под российской оккупацией, заявлял Ахметов в комментарии для The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что и "Азовсталь", и ММК имени Ильича остаются благодаря героическим усилиям украинской армии под контролем Украины.