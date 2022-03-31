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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия устроила в Мариуполе геноцид – Ахметов

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Ринат Ахметов: Самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь нашу помощь и вывезти оттуда людей
Ринат Ахметов: Самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь нашу помощь и вывезти оттуда людей
Фото: dsnews.ua

Российская армия устроила в Мариуполе геноцид мирного населения, заявил в комментарии агентству Bloomberg бизнесмен Ринат Ахметов.

"Это геноцид. И самое ужасное, что мы даже не можем привезти в Мариуполь нашу помощь и вывезти оттуда людей – российская армия обстреливает и не пропускает наши гуманитарные конвои", – заявил бизнесмен.

Ахметов владеет двумя градообразующими предприятиями Мариуполя – металлургическими комбинатами "Азовсталь" и ММК имени Ильича, на которых до войны работали 40 тыс. человек. По словам бизнесмена, заводы сейчас остановлены, но все работники продолжают получать зарплату.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Базирующиеся в Мариуполе металлургические предприятия никогда не будут работать под российской оккупацией, заявлял Ахметов в комментарии для The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что и "Азовсталь", и ММК имени Ильича остаются благодаря героическим усилиям украинской армии под контролем Украины.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя. Но во время последнего разговора, состоявшегося 29 марта, Макрон и президент России Владимир Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя.

Ночью 31 марта РФ подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Украина направила в Мариуполь для эвакуации людей 45 автобусов.

Теги: Ринат Ахметов, оккупация, Мариуполь, геноцид, гуманитарный коридор, война России против Украины
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