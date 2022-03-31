Командир "Азова": Мы военные, мы готовы гибнуть за эту страну. Но удерживать в Мариуполе мирное население как заложников недопустимо. Это военное преступление

Прокопенко: Противник был крайне категоричен и не позволял людям уходить в сторону Запорожья и Бердянска. Он делал все для того, чтобы люди боялись его, и всячески пытался отставить их в самом городе Скриншот: AZOV media / YouTube

"Не было ни одного гуманитарного коридора с 24 февраля. Люди врассыпную эвакуировались с города. До 1 марта, пока еще город не был заблокирован полностью, такие попытки венчались успехом. После 1 марта это множество расстрелов, множество плененных мирных граждан, потому что тех, кто имеет какие-то взаимоотношения и связи с военными, их тоже забирали на фильтрационном пункте, допрашивали и мы не знаем их дальнейшей судьбы", – сказал он.

После 1 марта покинуть Мариуполь было крайне сложно, говорит Прокопенко.

"Мы пытались неоднократно организовать гуманитарную помощь в город, чтобы накормить и как-то обеспечить нужды мирного населения. Но противник этого сделать не позволил. Это нарушение международного права и Женевской конвенции. Это военное преступление... Потому что мы – военные. Мы готовы гибнуть за эту страну, готовы за нее воевать. Это наш долг и обязанность. А мирные граждане, которые не имеют никакого отношения к военному делу, – оставлять их здесь в заложниках, чтобы они проходили через все страдания, тяготы и ужасы, – это просто недопустимо. Эти люди должны были быть эвакуированы уже очень давно", – подчеркнул командир полка "Азов".

Он рассказал, что многих жителей Мариуполя насильно, "под дулами автоматов" вывезли в РФ.

"Противник был крайне категоричен и не позволял людям уходить в сторону Запорожья и Бердянска. Он делал все для того, чтобы люди боялись его, и всячески пытался отставить их в самом городе. А потом снимал дешевые ролики о том, как он оказывают якобы какую-то гуманитарную помощь, поит их горячим чаем и печеньем. Но это все делается сугубо на камеру. После того как камера уходит в сторону, продолжаются опять бесчинства – насилие, мародерство, военные преступления. Это все характерно для российской армии", – добавил Прокопенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО