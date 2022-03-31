Командир "Азова": Мы военные, мы готовы гибнуть за эту страну. Но удерживать в Мариуполе мирное население как заложников недопустимо. Это военное преступление

"Не было ни одного гуманитарного коридора с 24 февраля. Люди врассыпную эвакуировались с города. До 1 марта, пока еще город не был заблокирован полностью, такие попытки венчались успехом. После 1 марта это множество расстрелов, множество плененных мирных граждан, потому что тех, кто имеет какие-то взаимоотношения и связи с военными, их тоже забирали на фильтрационном пункте, допрашивали и мы не знаем их дальнейшей судьбы", – сказал он.
После 1 марта покинуть Мариуполь было крайне сложно, говорит Прокопенко.
"Мы пытались неоднократно организовать гуманитарную помощь в город, чтобы накормить и как-то обеспечить нужды мирного населения. Но противник этого сделать не позволил. Это нарушение международного права и Женевской конвенции. Это военное преступление... Потому что мы – военные. Мы готовы гибнуть за эту страну, готовы за нее воевать. Это наш долг и обязанность. А мирные граждане, которые не имеют никакого отношения к военному делу, – оставлять их здесь в заложниках, чтобы они проходили через все страдания, тяготы и ужасы, – это просто недопустимо. Эти люди должны были быть эвакуированы уже очень давно", – подчеркнул командир полка "Азов".
Он рассказал, что многих жителей Мариуполя насильно, "под дулами автоматов" вывезли в РФ.
"Противник был крайне категоричен и не позволял людям уходить в сторону Запорожья и Бердянска. Он делал все для того, чтобы люди боялись его, и всячески пытался отставить их в самом городе. А потом снимал дешевые ролики о том, как он оказывают якобы какую-то гуманитарную помощь, поит их горячим чаем и печеньем. Но это все делается сугубо на камеру. После того как камера уходит в сторону, продолжаются опять бесчинства – насилие, мародерство, военные преступления. Это все характерно для российской армии", – добавил Прокопенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя. Но во время последнего разговора, состоявшегося 29 марта, Макрон и президент России Владимир Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя.
Ночью 31 марта РФ подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Украина направила в Мариуполь для эвакуации людей 45 автобусов.