Командир "Азова" ответил на фейки оккупантов, что это бойцы полка взорвали драмтеатр в Мариуполе

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на театр, который использовали как убежище мирные жители, 16 марта. При этом министерство обороны РФ и российские пропагандисты заявили, что российская армия к этому не причастна, якобы это сделал полк "Азов", "взорвав заминированное им здание".
"Это ложь и провокация, – сказал Прокопенко. – У нас не работала даже авиация на этом направлении, чтобы нанести такой удар. Это полный абсурд. Бомбы сбрасывали вражеские бомбардировщики. Наши войска не могли такого допустить".
По его словам, в день, когда был нанесен авиаудар по театру, полк "Азов" вообще был не в этом районе.
"Когда был нанесен удар по драмтеатру, мы еще удерживали западную и северную окраины города, наши войска были там. Драмтеатр тогда был глубоким тылом", – объяснил Прокопенко.
Он напомнил, что в драмтеатре прятались мирные жители, кроме того, возле театра собирались желающие эвакуироваться.
По информации Прокопенко, в день авиаудара по театру там находилось около 800 человек.
"Но туда прилетели две авиационные бомбы ФАБ-500, которые сложили драмтеатр практически под фундамент. Порядка 800 человек находились под завалами. По нашим данным, 300 человек погибли, около 500 удалось эвакуировать из-под завалов. Но до конца они не разобраны, еще есть люди, которые находятся под этими завалами", – сказал командир "Азова".
Он сообщил, что сейчас район возле драмтеатра контролируют оккупанты, поэтому приступить к разбору завалов невозможно.
"Необходимо большое количество специалистов, инженерной техники, чтобы разгребать эти завалы... Это не один день работы", – сказал Прокопенко.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Сейчас город окружен российскими войсками.
16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что возле театра были большие надписи "Дети".
Точное количество погибших в результате удара по театру до сих пор неизвестно.