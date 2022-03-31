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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Командир "Азова" ответил на фейки оккупантов, что это бойцы полка взорвали драмтеатр в Мариуполе

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На спутниковых снимках компании Maxar Technologies видно, что удар по театру в Мариуполе был нанесен с воздуха
На спутниковых снимках компании Maxar Technologies видно, что удар по театру в Мариуполе был нанесен с воздуха
Фото: EPA

Командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал "полным абсурдом" информацию оккупантов, что удар по Донецкому академическому областному драматическому театру в Мариуполе нанесли украинские военнослужащие.

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на театр, который использовали как убежище мирные жители, 16 марта. При этом министерство обороны РФ и российские пропагандисты заявили, что российская армия к этому не причастна, якобы это сделал полк "Азов", "взорвав заминированное им здание".

"Это ложь и провокация, – сказал Прокопенко. – У нас не работала даже авиация на этом направлении, чтобы нанести такой удар. Это полный абсурд. Бомбы сбрасывали вражеские бомбардировщики. Наши войска не могли такого допустить". 

По его словам, в день, когда был нанесен авиаудар по театру, полк "Азов" вообще был не в этом районе. 

"Когда был нанесен удар по драмтеатру, мы еще удерживали западную и северную окраины города, наши войска были там. Драмтеатр тогда был глубоким тылом", – объяснил Прокопенко. 

Он напомнил, что в драмтеатре прятались мирные жители, кроме того, возле театра собирались желающие эвакуироваться. 

По информации Прокопенко, в день авиаудара по театру там находилось около 800 человек.

"Но туда прилетели две авиационные бомбы ФАБ-500, которые сложили драмтеатр практически под фундамент. Порядка 800 человек находились под завалами. По нашим данным, 300 человек погибли, около 500 удалось эвакуировать из-под завалов. Но до конца они не разобраны, еще есть люди, которые находятся под этими завалами", – сказал командир "Азова".

Он сообщил, что сейчас район возле драмтеатра контролируют оккупанты, поэтому приступить к разбору завалов невозможно. 

"Необходимо большое количество специалистов, инженерной техники, чтобы разгребать эти завалы... Это не один день работы", – сказал Прокопенко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Сейчас город окружен российскими войсками. 

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что возле театра были большие надписи "Дети".

Точное количество погибших в результате удара по театру до сих пор неизвестно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, театр, Мариуполь, полк Азов, российская агрессия, война России против Украины, Денис Прокопенко
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