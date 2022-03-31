Командир "Азова" ответил на фейки оккупантов, что это бойцы полка взорвали драмтеатр в Мариуполе

На спутниковых снимках компании Maxar Technologies видно, что удар по театру в Мариуполе был нанесен с воздуха Фото: EPA

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на театр, который использовали как убежище мирные жители, 16 марта. При этом министерство обороны РФ и российские пропагандисты заявили, что российская армия к этому не причастна, якобы это сделал полк "Азов", "взорвав заминированное им здание".

"Это ложь и провокация, – сказал Прокопенко. – У нас не работала даже авиация на этом направлении, чтобы нанести такой удар. Это полный абсурд. Бомбы сбрасывали вражеские бомбардировщики. Наши войска не могли такого допустить".

По его словам, в день, когда был нанесен авиаудар по театру, полк "Азов" вообще был не в этом районе.

"Когда был нанесен удар по драмтеатру, мы еще удерживали западную и северную окраины города, наши войска были там. Драмтеатр тогда был глубоким тылом", – объяснил Прокопенко.

Он напомнил, что в драмтеатре прятались мирные жители, кроме того, возле театра собирались желающие эвакуироваться.

По информации Прокопенко, в день авиаудара по театру там находилось около 800 человек.

"Но туда прилетели две авиационные бомбы ФАБ-500, которые сложили драмтеатр практически под фундамент. Порядка 800 человек находились под завалами. По нашим данным, 300 человек погибли, около 500 удалось эвакуировать из-под завалов. Но до конца они не разобраны, еще есть люди, которые находятся под этими завалами", – сказал командир "Азова".

Он сообщил, что сейчас район возле драмтеатра контролируют оккупанты, поэтому приступить к разбору завалов невозможно.

"Необходимо большое количество специалистов, инженерной техники, чтобы разгребать эти завалы... Это не один день работы", – сказал Прокопенко.

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