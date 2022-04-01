Украина и Россия начали новый раунд переговоров, он проходит онлайн

Переговоры проходят в формате видеоконференции.

"Сегодня переговоры онлайн. Делегации и рабочие подгруппы", – уточнил Подоляк.

Помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram опубликовал фотографии украинской и российской делегаций.

"Наши позиции по Крыму и Донбассу неизменны", – написал он.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле предложила РФ проводить переговоры о статусе оккупированного Крыма в течение 15 лет.

Вопрос об отдельных районах Донецкой и Луганской областей на переговорах Украины и РФ пока выносится "за скобки", сообщил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

По итогам встречи Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.