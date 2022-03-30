Арахамия: Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте

По его словам, представители стран – гарантов безопасности выражали оптимизм по поводу позиции украинской делегации.
"Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И это заслуга не столько нас как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные силы. Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучше позиции", – подчеркнул политик.
Арахамия рассказал, что сохранил изначальные предложения РФ.
Глава фракции "Слуга народа" отметил, что Украина планирует придерживаться концепции укрепленного нейтралитета, если будет подписан договор о международных гарантиях безопасности.
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
По итогам встречи глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что сегодня Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.