Арахамия: Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте

Позиция Украины на переговорах зависит от ситуации на фронте, сообщил Арахамия Фото: Міністерство оборони України / Facebook

По его словам, представители стран – гарантов безопасности выражали оптимизм по поводу позиции украинской делегации.

"Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И это заслуга не столько нас как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные силы. Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучше позиции", – подчеркнул политик.

Арахамия рассказал, что сохранил изначальные предложения РФ.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что Украина планирует придерживаться концепции укрепленного нейтралитета, если будет подписан договор о международных гарантиях безопасности.