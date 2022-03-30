Арахамия: Концепция укрепленного нейтралитета нам очень близка

"Есть такая концепция укрепленного нейтралитета – нужно рассчитывать на собственную армию или дополнительно еще иметь гарантии. То есть как у Швейцарии, у Израиля – резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии", – сказал политик.
По его словам, Украина не будет расслабляться с мыслью о том, что о ней должны заботиться страны-гаранты безопасности.
"Нет, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Поэтому концепция укрепленного нейтралитета нам очень близка", – пояснил Арахамия.
На вопрос, почему Украина соглашается на проведение военных учений на нашей территории только с согласия стран-гарантов и обязуется не иметь иностранных баз, глава фракции ответил: "Иностранных баз у нас никогда не было, и мы не имеем права их иметь. Люди, которые это пишут, просто не читали наше законодательство. Российская пропаганда рассказывала, что у нас тут какие-то базы военно-морского флота и так далее, а у нас их никогда не было. Это фантастика".
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
По итогам встречи глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что сегодня Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.