Арахамия: Концепция укрепленного нейтралитета нам очень близка

Арахамия: Нужно рассчитывать на собственную армию или дополнительно еще иметь гарантии Фото: sluga-narodu.com

"Есть такая концепция укрепленного нейтралитета – нужно рассчитывать на собственную армию или дополнительно еще иметь гарантии. То есть как у Швейцарии, у Израиля – резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии", – сказал политик.

По его словам, Украина не будет расслабляться с мыслью о том, что о ней должны заботиться страны-гаранты безопасности.

"Нет, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Поэтому концепция укрепленного нейтралитета нам очень близка", – пояснил Арахамия.

На вопрос, почему Украина соглашается на проведение военных учений на нашей территории только с согласия стран-гарантов и обязуется не иметь иностранных баз, глава фракции ответил: "Иностранных баз у нас никогда не было, и мы не имеем права их иметь. Люди, которые это пишут, просто не читали наше законодательство. Российская пропаганда рассказывала, что у нас тут какие-то базы военно-морского флота и так далее, а у нас их никогда не было. Это фантастика".