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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Более широкие гарантии безопасности должны включать в себя полную изоляцию агрессора

Климкин заявил, что премьер Словении сегодня является моральным лидером Европы
Климкин заявил, что премьер Словении сегодня является моральным лидером Европы
Фото: Pavlo Klimkin / Facebook

Любые реальные гарантии безопасности для Украины должны либо нанести России непоправимый ущерб или полностью изолировать ее от мира. Об этом 31 марта в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, полномасштабное вторжение РФ в Украину показало, что все страны в опасности.

"Более широкие гарантии безопасности должны включать в себя полную изоляцию агрессора от мира: политическую, экономическую и социальную. Без дискуссий, автоматически и на следующий день после агрессии, без споров о цене этого шага. Это будет, мир к этому придет, но не сегодня и, к сожалению, не завтра", – отметил Климкин.

Он добавил, что сегодня Украины гарантирует безопасность для себя и для Запада.

"Там это еще не все сообразили, но уже начинают. Когда премьер Словении Янеш Янша, которого я знаю много лет, возвращает дипломатов обратно в Киев и говорит, что нам необходимо дать систему ПВО С-300, то он сегодня и является моральным лидером Европы. Именно с такими лидерами мы пойдем вперед, а другие попадут на свалку истории. В том числе те, кто создает нам проблемы с продвижением в ЕС и НАТО", – заявил бывший глава МИД.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/526807452139182

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

По итогам встречи глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

Теги: Украина, НАТО, Павел Климкин, Словения, Европа, война России против Украины, безопасность
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