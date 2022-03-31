Климкин: Более широкие гарантии безопасности должны включать в себя полную изоляцию агрессора

По его словам, полномасштабное вторжение РФ в Украину показало, что все страны в опасности.

"Более широкие гарантии безопасности должны включать в себя полную изоляцию агрессора от мира: политическую, экономическую и социальную. Без дискуссий, автоматически и на следующий день после агрессии, без споров о цене этого шага. Это будет, мир к этому придет, но не сегодня и, к сожалению, не завтра", – отметил Климкин.

Он добавил, что сегодня Украины гарантирует безопасность для себя и для Запада.

"Там это еще не все сообразили, но уже начинают. Когда премьер Словении Янеш Янша, которого я знаю много лет, возвращает дипломатов обратно в Киев и говорит, что нам необходимо дать систему ПВО С-300, то он сегодня и является моральным лидером Европы. Именно с такими лидерами мы пойдем вперед, а другие попадут на свалку истории. В том числе те, кто создает нам проблемы с продвижением в ЕС и НАТО", – заявил бывший глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)