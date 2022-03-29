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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словенские дипломаты возобновили работу в Киеве

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Лесяк будет работать временным поверенным в делах Республики Словения в Украине
Лесяк будет работать временным поверенным в делах Республики Словения в Украине
Фото: MFA Slovenia / Twitter

Представитель Словении Боштян Лесяк 27 марта прибыл в Киев, где начинает работу временным поверенным в делах Республики Словения в Украине. Об этом сообщает министерство иностранных дел Словении.

“Город пуст, слышны сигналы тревоги и взрывы вдалеке. В остальном жизнь у тех, кто остался в столице, идет нормально", – приводит ведомство слова Лесяка.

Сообщается, что Лесяк встретился с послом Польши Бартошем Чихоцким. Они обсудили сотрудничество двух дипломатических миссий, действующих в настоящее время в украинской столице.

В то же время посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин продолжает свою работу из города Жешув в Польше вблизи польско-украинской границы, сообщает правительство Словении. Там работают и многие другие послы, аккредитованные в Украине. Некоторые перенесли посольства во Львов.

Лесяк до недавнего времени был подполковником словенской армии, но перед отъездом в Киев его перевели в МИД, сообщает N1. По данным издания, он уже работал в Украине в составе наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

О том, что словенские дипломаты вскоре вернутся в Киев, сообщил премьер-министр Словении Янез Янша 20 марта. Он отметил, что это будут добровольцы.

"Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз cделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал Янша. 

17 марта Янша сказал в эфире RTV Slovenija, что сейчас в Киеве остаются только послы Польши и Ватикана Бартош Цихоцкий и Висвалдас Кулбокас.

Контекст:

На фоне эскалации возле украинской границы и нарастания угрозы полномасштабного вторжения России в Украину ряд дипведомств еще в январе 2022 года начали эвакуировать своих сотрудников из Украины.

Многие страны перенесли свои посольства во Львов. Некоторые из них позднее также эвакуировали дипломатов из страны.

Теги: Киев, посольство, Словения, война России против Украины, дипломаты, посол
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