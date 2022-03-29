Словенские дипломаты возобновили работу в Киеве

Лесяк будет работать временным поверенным в делах Республики Словения в Украине Фото: MFA Slovenia / Twitter

“Город пуст, слышны сигналы тревоги и взрывы вдалеке. В остальном жизнь у тех, кто остался в столице, идет нормально", – приводит ведомство слова Лесяка.

Boštjan Lesjak je varno prispel v Kijev, kjer bo za * el z delom za * asnega odpravnika poslov R Slovenije * v Ukrajini * .



“Mesto je prazno, slišijo se alarmi in detonacije v daljavi, sicer pa * ivljenje za tiste, ki so ostali v prestolnici, poteka normalno,” je dejal ob prihodu. pic.twitter.com/4DA0iI0jwc — MFA Slovenia (@MZZRS) March 27, 2022

Сообщается, что Лесяк встретился с послом Польши Бартошем Чихоцким. Они обсудили сотрудничество двух дипломатических миссий, действующих в настоящее время в украинской столице.

Za * asni odpravnik poslov Slovenije * v Ukrajini Boštjan Lesjak se je danes v Kijevu sre * al s poljskim * veleposlanikom Bartoszem Cichockijem. Pogovarjala sta se o sodelovanju dveh diplomatskih predstavništev, ki trenutno delujeta v ukrajinski prestolnici.@vladaRS @SLOinPOL https://t.co/2rXRbB2K8J — MFA Slovenia (@MZZRS) March 28, 2022

В то же время посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин продолжает свою работу из города Жешув в Польше вблизи польско-украинской границы, сообщает правительство Словении. Там работают и многие другие послы, аккредитованные в Украине. Некоторые перенесли посольства во Львов.

Лесяк до недавнего времени был подполковником словенской армии, но перед отъездом в Киев его перевели в МИД, сообщает N1. По данным издания, он уже работал в Украине в составе наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

О том, что словенские дипломаты вскоре вернутся в Киев, сообщил премьер-министр Словении Янез Янша 20 марта. Он отметил, что это будут добровольцы.

"Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз cделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал Янша.

17 марта Янша сказал в эфире RTV Slovenija, что сейчас в Киеве остаются только послы Польши и Ватикана Бартош Цихоцкий и Висвалдас Кулбокас.