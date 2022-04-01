Глава Черниговской ОВА: Враг потихоньку выходит из области, но расслабляться еще рано

"Сегодня очередной день, много работы. Враг благодаря нашим Вооруженным силам потихоньку уходит из Черниговской области, но, для чего он это действительно делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Даже если уходит для перегруппировки и чтобы вернуться, мы его будем ждать с двойным "радушием", – подчеркнул Чаус.

По его словам, сейчас идет работа над восстановлением жизнедеятельности региона, а ВСУ занимаются разминированием населенных пунктов.

Глава ОВА также предупредил жителей области, что по-прежнему остается угроза авиационных и ракетных ударов со стороны врага.

"То есть они долетают сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться. У нас еще очень много работы и у нас еще война, враг находится на нашей земле – на черниговской, на украинской", – резюмировал Чаус.

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