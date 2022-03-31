В Черниговской области оккупанты несут потери и, возможно, отступают – Черниговская ОВА

"В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок и не останавливаются и сейчас. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован", – рассказал Чаус.

Глава ОВА также отметил, что захватчики осуществляют перемещение по территории области и, возможно, отступают.

"Происходит их перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск, я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно уходят", – сообщил он.

Чаус также призвал не терять бдительность из-за действий оккупантов.

Кроме того, он рассказал, что в Чернигове волонтеры и власть обеспечивают город продуктами питания и водой. Однако не во все планируемые пункты удается доехать, отметил глава ОВА.

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