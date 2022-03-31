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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области оккупанты несут потери и, возможно, отступают – Черниговская ОВА

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В ОВА призывают не терять бдительность из-за действий оккупантов
В ОВА призывают не терять бдительность из-за действий оккупантов
Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

В Черниговской области среди личного состава российских оккупантов есть значительные потери, а сами захватчики значительно деморализованы. Об этом 31 марта сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок и не останавливаются и сейчас. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован", – рассказал Чаус.

Глава ОВА также отметил, что захватчики осуществляют перемещение по территории области и, возможно, отступают.

"Происходит их перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск, я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно уходят", – сообщил он.

Чаус также призвал не терять бдительность из-за действий оккупантов.

Кроме того, он рассказал, что в Чернигове волонтеры и власть обеспечивают город продуктами питания и водой. Однако не во все планируемые пункты удается доехать, отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления, и призвал не считать врага отступающим.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

Теги: Россия, Украина, Чернигов, война, оккупация, волонтер, Черниговская область, волонтеры, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, войска, Вячеслав Чаус, российские оккупанты
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