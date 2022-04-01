"Сейчас Путину голову отрежут". СБУ перехватила разговор оккупантов, которые недовольны своим отступлением в Черниговской и Киевской областях

В ходе разговора россияне приходят к выводу, что "сильные войска и вооружение России были лишь рекламным роликом Фото: Служба безпеки України / Facebook

В беседе со своим родственником оккупант признается, что ему стыдно за отступление российских войск, потому что теперь им "все в спину плевать будут".

В ходе разговора россияне приходят к выводу, что "сильные войска и вооружение России были лишь рекламным роликом".

"Позор, бл…дь. [Президент РФ] Вова Путин – сейчас ему голову отрежут где-нибудь. Нах…й тогда это все надо было, идти [в Украину]?" – сказал собеседник оккупанта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)