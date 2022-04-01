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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты протягивают в Мелитополь интернет-линию из Крыма

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Федоров считает, что оккупанты хотят создать в Мелитополе "информационный вакуум"
Федоров считает, что оккупанты хотят создать в Мелитополе "информационный вакуум"
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Российские оккупанты протягивают в Мелитополь Запорожской области интернет-линию из Крыма. Об этом в эфире телемарафона сказал мэр города Иван Федоров, сообщает "Укринформ".

"Сегодня они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в России не всемирная сеть интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный, и они сейчас пытаются заблокировать информацию", – сказал Федоров.

По его словам, почти неделю в оккупированном российскими военными городе блокируется интернет, а также телефонная сеть и мобильная связь.

Федоров считает, что таким образом оккупанты хотят создать в Мелитополе "информационный вакуум".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила мэра Ивана Федорова.

12 марта депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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