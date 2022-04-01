Российские оккупанты протягивают в Мелитополь интернет-линию из Крыма

"Сегодня они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в России не всемирная сеть интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный, и они сейчас пытаются заблокировать информацию", – сказал Федоров.

По его словам, почти неделю в оккупированном российскими военными городе блокируется интернет, а также телефонная сеть и мобильная связь.

Федоров считает, что таким образом оккупанты хотят создать в Мелитополе "информационный вакуум".

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