"Составляют списки квартир, где жили военнослужащие, чиновники, где никто не живет". В Мелитополе старшие по домам сотрудничают с оккупантами

Сейчас в городе продолжается противостояние между несколькими самопровозглашенными так называемыми "мэрами" Фото: ЕРА

"Сейчас некоторые старшие по домам приняли решение взаимодействовать с оккупантами, составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет и люди уехали. Оккупанты занимают эти квартиры", – рассказал Федоров.

Он подчеркнул, что городские власти и правоохранительные органы знают, кто именно пошел на коллаборацию с захватчиками и предупредил, что им не удастся избежать уголовной ответственности.

Федоров также сообщил, что оккупанты перехватывают украинские гуманитарные грузы и раздают их жителям Мелитополя как свои.

"Оккупанты начали раздавать гуманитарный груз, который был привезен нами неделю назад. Неделю пролежали продукты и средства первой необходимости и начали их раздавать под видом своей гуманитарной помощи. Смешно наблюдать, как псевдопресса оккупантов комментирует, куда пойдет эта помощь, как они говорят, что это пойдет родильным домам, хотя они даже не знают, что в Мелитополе и в целом в регионе единственный родильный дом", – подчеркнул мэр.

По данным Федорова, оккупанты обокрали местное коммунальное предприятие, вывезя оттуда почти всю технику.

Городской голова сообщил, что сейчас в Мелитополе продолжается противостояние между несколькими самопровозглашенными так называемыми "мэрами".

Также он отметил, что директора всех мелитопольских школ написали заявления на увольнение, чтобы не идти на сотрудничество с захватчиками.

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