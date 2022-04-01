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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Составляют списки квартир, где жили военнослужащие, чиновники, где никто не живет". В Мелитополе старшие по домам сотрудничают с оккупантами

Сейчас в городе продолжается противостояние между несколькими самопровозглашенными так называемыми "мэрами"
Сейчас в городе продолжается противостояние между несколькими самопровозглашенными так называемыми "мэрами"
Фото: ЕРА

В Мелитополе некоторые старшие по домам пошли на сотрудничество с российскими оккупантами и составляют для них списки пустых квартир, из которых вынужденно уехали жители. Об этом 31 марта сообщил в Facebook городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сейчас некоторые старшие по домам приняли решение взаимодействовать с оккупантами, составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет и люди уехали. Оккупанты занимают эти квартиры", – рассказал Федоров.

Он подчеркнул, что городские власти и правоохранительные органы знают, кто именно пошел на коллаборацию с захватчиками и предупредил, что им не удастся избежать уголовной ответственности.

Федоров также сообщил, что оккупанты перехватывают украинские гуманитарные грузы и раздают их жителям Мелитополя как свои.

"Оккупанты начали раздавать гуманитарный груз, который был привезен нами неделю назад. Неделю пролежали продукты и средства первой необходимости и начали их раздавать под видом своей гуманитарной помощи. Смешно наблюдать, как псевдопресса оккупантов комментирует, куда пойдет эта помощь, как они говорят, что это пойдет родильным домам, хотя они даже не знают, что в Мелитополе и в целом в регионе единственный родильный дом", – подчеркнул мэр. 

По данным Федорова, оккупанты обокрали местное коммунальное предприятие, вывезя оттуда почти всю технику.

Городской голова сообщил, что сейчас в Мелитополе продолжается противостояние между несколькими самопровозглашенными так называемыми "мэрами".

Также он отметил, что директора всех мелитопольских школ написали заявления на увольнение, чтобы не идти на сотрудничество с захватчиками.

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/736597867507829/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "Нах...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила мэра Ивана Федорова.

12 марта депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Мелитополь, горсовет, война России против Украины, военнослужащий, квартира, войска, сотрудничество, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм
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