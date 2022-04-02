Вся Киевская область освобождена от оккупантов – Минобороны Украины

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от захватчика", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал 31 марта, что, по информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.