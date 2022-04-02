Убили двумя выстрелами – Офис генпрокурора о смерти фотожурналиста Левина

"По данным следствия, в марте 2022 года исчезла связь с украинским фотожурналистом Максимом Левиным. [...] Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование ведется по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О смерти Левина сегодня сообщила Соня Кошкина, шеф-редактор издания LB.ua, для которого в том числе снимал фотожурналист.
Левин пропал на линии фронта под Киевом в марте. В сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева он отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.
У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители. Ему было 40 лет.
Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий. В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.
Большинство документальных проектов Левина связано с войной в Украине, отмечает LB.ua и приводит его слова: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну".