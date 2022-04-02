Убили двумя выстрелами – Офис генпрокурора о смерти фотожурналиста Левина

"По данным следствия, в марте 2022 года исчезла связь с украинским фотожурналистом Максимом Левиным. [...] Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование ведется по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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О смерти Левина сегодня сообщила Соня Кошкина, шеф-редактор издания LB.ua, для которого в том числе снимал фотожурналист.

Левин пропал на линии фронта под Киевом в марте. В сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева он отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.