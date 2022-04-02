Известный украинский фотожурналист Макс Левин погиб

Левина, который пропал на линии фронта под Киевом в марте, вчера полиция нашла мертвым в районе села Гута Межигорская Киевской области, пишет издание.
Макс Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.
Позже стало известно, что в районе, где Левин собирался работать, начались боевые действия. Местонахождение Чернышева до сих пор неизвестно.
У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители. Ему было 40 лет.
Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий. В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.
Большинство документальных проектов Левина связано с войной в Украине, отмечает LB.ua и приводит его слова: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Института массовой информации, по состоянию на 24 марта Россия совершила 148 преступлений против журналистов с момента полномасштабного вторжения в Украину.
26 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что в результате российской агрессии в Украине погибло 12 журналистов.