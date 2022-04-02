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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Известный украинский фотожурналист Макс Левин погиб

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Левин говорил, что "каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну"
Левин говорил, что "каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну"
Фото: Vika Yasynska via Maks Levin / Facebook

Известный украинский фотожурналист Макс Левин погиб. Об этом сообщили сайт LB.ua, с которым он сотрудничал, и шеф-редактор издания Соня Кошкина.

Левина, который пропал на линии фронта под Киевом в марте, вчера полиция нашла мертвым в районе села Гута Межигорская Киевской области, пишет издание. 

Макс Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Позже стало известно, что в районе, где Левин собирался работать, начались боевые действия. Местонахождение Чернышева до сих пор неизвестно. 

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители. Ему было 40 лет. 

Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий. В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.

Большинство документальных проектов Левина связано с войной в Украине, отмечает LB.ua и приводит его слова: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Института массовой информации, по состоянию на 24 марта Россия совершила 148 преступлений против журналистов с момента полномасштабного вторжения в Украину.

26 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что в результате российской агрессии в Украине погибло 12 журналистов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, смерть, Соня Кошкина, журналисты, Макс Левин
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