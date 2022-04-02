Известный украинский фотожурналист Макс Левин погиб

Левин говорил, что "каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну" Фото: Vika Yasynska via Maks Levin / Facebook

Левина, который пропал на линии фронта под Киевом в марте, вчера полиция нашла мертвым в районе села Гута Межигорская Киевской области, пишет издание.

Макс Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Позже стало известно, что в районе, где Левин собирался работать, начались боевые действия. Местонахождение Чернышева до сих пор неизвестно.

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители. Ему было 40 лет.

Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий. В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.

Большинство документальных проектов Левина связано с войной в Украине, отмечает LB.ua и приводит его слова: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну".

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