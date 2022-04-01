ВСУ освободили Бучу от российских оккупантов, но возвращаться в город пока опасно

31 марта войдет в историю Бучи как "день освобождения от российских орков" Вооруженными силами Украины, отметил мэр города Фото: Бучанська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook

"При отходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта", – говорится в сообщении.

Об освобождении города от оккупантов в видеообращении, опубликованном на сайте Бучанского городского совета, заявил мэр города Анатолий Федорук.

"31 марта войдет в историю нашего населенного пункта, всей территориальной общины как день освобождения от российских орков, от российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины… Большая победа наших ВСУ в Киевской области, и мы обязательно с вами дождемся и будем все делать, чтобы большая победа была по всей Украине", – сказал Федорук.

В то же время возвращаться в Бучу пока опасно: в городе много мин и растяжек, также могут быть диверсанты, рассказал в утреннем видеообращении, опубликованном в Facebook Бучанского горсовета, его секретарь Тарас Шаправский.

По его прогнозу, такая ситуация сохранится "до месяца времени" после освобождения населенного пункта.

"Заминированы большие территории, дома, административные здания, брошенная военная техника и даже тела погибших, – отметил Шаправский. – Не подходите к незнакомым предметам, не ходите по лесосполосам, не подходите категорически к заброшенной военной технике, не дотрагивайтесь к телам погибших, которые долгое время уже лежат".

Согласно информации Бучанского горсовета, российские военные заминировали размещенную в городе кондитерскую фабрику "Делиция", а печенье – отравили.

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