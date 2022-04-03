Глава Еврокомиссии: Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности

"Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых отступает Россия. Срочно необходимо независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", – заявила она в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах.