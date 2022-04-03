Макрон об убийствах оккупантами жителей Бучи: Ответить за эти преступления придется российским властям

"Снимки из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей. Мое сострадание жертвам, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям", – заявил президент Франции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 3, 2022
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах.