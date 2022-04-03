Подоляк о действиях российских оккупантов в Украине: Ужаснейшие преступления нацизма

Свой твит он сопроводил фото из освобожденных населенных пунктов (слабонервным лучше не смотреть).

"Киевская область. Ад ХХІ века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия", – написал Подоляк.

Он призвал международное сообщество отреагировать на произошедшее новыми санкциями против России.

"Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!" – заявил Подоляк.

Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у * . Це навмисно зробила * . Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз! pic.twitter.com/LkNLbDWmAK — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

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