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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о действиях российских оккупантов в Украине: Ужаснейшие преступления нацизма

Оккупанты убили сотни мирных жителей
Оккупанты убили сотни мирных жителей
Фото: ЕРА

Происходившее в Киевской области под временной оккупацией российских захватчиков – это "ад XXI века", заявил 3 апреля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Свой твит он сопроводил фото из освобожденных населенных пунктов (слабонервным лучше не смотреть).

"Киевская область. Ад ХХІ века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия", – написал Подоляк.

Он призвал международное сообщество отреагировать на произошедшее новыми санкциями против России.

"Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!" – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Об освобождении Киевской области от российских оккупантов Министерство обороны Украины объявило 2 апреля.

В населенных пунктах региона, находившихся под оккупацией, найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

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