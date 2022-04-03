Россия ведет войну на уничтожение украинского народа, но мы просим не сочувствия – Подоляк

Он разместил фото убитых мирных жителей.

"Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что "Россия ведет войну на уничтожение украинского народа".

"Но мы не просим сочувствия. Мы не просим лайков в соцсетях. И мы точно не просим воевать с Россией за нас. Мы просим только одного: дайте нам оружие, чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами", – объяснил Подоляк.

* веде війну на знищення * народу. Але ми не просимо співчуття. Ми не просимо лайків в соцмережах. І ми точно не просимо воювати з Росією за нас. Ми просимо лише одного: дайте нам зброю аби ми могли захистити своїх людей. Все інше ми зробимо самі. (2/2). — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)