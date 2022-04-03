Россия ведет войну на уничтожение украинского народа, но мы просим не сочувствия – Подоляк

Он разместил фото убитых мирных жителей.
"Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?" – написал Подоляк.
Советник главы ОП считает, что "Россия ведет войну на уничтожение украинского народа".
"Но мы не просим сочувствия. Мы не просим лайков в соцсетях. И мы точно не просим воевать с Россией за нас. Мы просим только одного: дайте нам оружие, чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами", – объяснил Подоляк.
* веде війну на знищення * народу. Але ми не просимо співчуття. Ми не просимо лайків в соцмережах. І ми точно не просимо воювати з Росією за нас. Ми просимо лише одного: дайте нам зброю аби ми могли захистити своїх людей. Все інше ми зробимо самі. (2/2).— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина призвала НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.
Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерости в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".
Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.