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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Длительного конфликта не будет, РФ попытается наглухо окопаться на юге и востоке Украины – Подоляк

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У россиян уже отвоевали десятки населенных пунктов Украины
У россиян уже отвоевали десятки населенных пунктов Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Уходя с захваченных украинских территорий, российские оккупанты попытаются закрепиться на юге и востоке Украины. Такое мнение 2 апреля в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украине необходимо летальное вооружение.

"Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", – объяснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По состоянию на апрель российским оккупантам удалось захватить часть территорий на юге, севере и северо-востоке страны, а также продвинуться на Донбассе. Бои продолжаются.

В последние дни Вооруженные силы Украины оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.

Теги: Россия, оружие, война, Донбасс, вооружение, ПВО, вторжение, советник, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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