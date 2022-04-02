Длительного конфликта не будет, РФ попытается наглухо окопаться на юге и востоке Украины – Подоляк

"Афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украине необходимо летальное вооружение.

"Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", – объяснил Подоляк.

«Афганізації» й тривалого, виснажливого для * конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)