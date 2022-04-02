За сутки на Донбассе отбито девять атак, оккупанты несут большие потери в Луганской области – Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки на Донбассе уничтожили восемь российских танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В частности, в Алчевске в больницу доставили 30 раненных в боях в районе Попасной кадыровцев, сообщили в Генштабе.

Оккупанты не забирают тела своих убитых солдат – они остаются на поле боя, уточняется в сводке.

"За прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2-го армейского корпуса составили около 800 человек. Группировкой войск Вооруженных cил Украины на донецком и луганском направлениях за сутки отбиты девять вражеских атак. Наши воины уничтожили восемь танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем", – сообщили в Генштабе.

Глава Луганской областной государственной (военной) администрации Сергей Гайдай в Telegram добавил, что в Луганской области оккупанты обстреливали 1 апреля города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горское, село Березово и поселок Тошковка.

"Там поврежден или разрушен 31 объект: 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры. Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов. Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке", – написал Гайдай.

Число жертв и пострадавших уточняется.

В Донецкой области наиболее сложной остается ситуация в населенных пунктах, расположенных на юге, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Там, а также в центре области постоянно ведутся обстрелы со стороны оккупантов.

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