За сутки на Донбассе отбито девять атак, оккупанты несут большие потери в Луганской области – Генштаб ВСУ

В частности, в Алчевске в больницу доставили 30 раненных в боях в районе Попасной кадыровцев, сообщили в Генштабе.
Оккупанты не забирают тела своих убитых солдат – они остаются на поле боя, уточняется в сводке.
"За прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2-го армейского корпуса составили около 800 человек. Группировкой войск Вооруженных cил Украины на донецком и луганском направлениях за сутки отбиты девять вражеских атак. Наши воины уничтожили восемь танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем", – сообщили в Генштабе.
Глава Луганской областной государственной (военной) администрации Сергей Гайдай в Telegram добавил, что в Луганской области оккупанты обстреливали 1 апреля города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горское, село Березово и поселок Тошковка.
"Там поврежден или разрушен 31 объект: 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры. Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов. Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке", – написал Гайдай.
Число жертв и пострадавших уточняется.
В Донецкой области наиболее сложной остается ситуация в населенных пунктах, расположенных на юге, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Там, а также в центре области постоянно ведутся обстрелы со стороны оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 38-й день вторжения России в Украину. 1 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.
За время полномасштабных военных действий потери российской армии в Украине, по данным Генштаба ВСУ на утро 1 апреля, составили более 17,7 тыс. человек, 625 танков, 143 самолета, 131 вертолет и сотни другой техники.