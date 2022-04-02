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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – украинцам: Впереди сложные битвы. Еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания

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Зеленский: РФ готовится к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне
Зеленский: РФ готовится к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 37-го дня войны России против Украины рассказал, что на севере страны продолжается отвод российских войск, но там по-прежнему опасно. Текст выступления президента приводит его пресс-служба.

"На севере нашей страны происходит уход оккупантов. Медленный, но заметный. Где-то их выгоняют с боями. Где-то они сами покидают позиции. После них – сплошная катастрофа и очень много опасностей. Это правда. Первое – бомбардировки могут продолжаться. Второе – они минируют всю эту территорию. Минируют дома, минируют технику, даже тела убитых людей. Очень много растяжек, очень много других опасностей. Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожен! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована. Ждать, когда можно будет заверить вас, что новые обстрелы невозможны", – сказал он. 

Зеленский назвал очень сложной ситуацию на востоке Украины. 

"Российских военных нагоняют на Донбасс, харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне. Используем все возможности – как внутренние, так и внешние. Обязательно. Еще раз подчеркиваю: впереди – сложные битвы. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир", – подчеркнул президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донбасс, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, отвод вооружений, мины, войска, российские оккупанты
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