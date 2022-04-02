Шмыгаль: Восстанавливать Украину будем прежде всего за счет арестованных активов РФ

"Бюджет на восстановление – в первую очередь это арестованные активы и репарации со стороны России. Во вторую очередь – это специальный фонд на восстановление Украины, который сегодня все международные партнеры готовы создавать, и мы работаем над архитектурой этого фонда. Мы понимаем необходимость денежных средств. Это действительно сотни миллиардов долларов, которые сегодня и мир, и Европа готовы предоставлять", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что фонд также будет наполняться за счет конфискованных средств и активов и Российской Федерации, и субъектов РФ за рубежом.

По словам премьера, Украина уже разрабатывает план восстановления страны, "хотя война еще продолжается и мы до конца не видим всех наносимых убытков, но мы очень внимательно фиксируем все убытки".