Марченко: Об объемах восстановления экономики Украины после войны нужно говорить в масштабах сотен миллиардов долларов, не меньше

"Об объемах восстановления нужно говорить в масштабах сотен миллиардов долларов, не меньше. Пока не могу сказать о том, как эти средства будут собираться, потому что переговоры продолжаются. Многие страны задекларировали необходимость разработки "плана Маршалла" для Украины, об этом уже говорили Германия, Польша, Великобритания, США, Канада. Сначала – план, затем – вопрос фондирования", – подчеркнул Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб на сумму более $500 млрд.

28 марта первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что из-за вторжения российских оккупантов Украина потеряла $564,9 млрд.