"Можете взять шефство над любым городом". Зеленский предложил Швеции участвовать в восстановлении Украины

"Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить мир, и потому уже сейчас нужно думать о восстановлении Украины после этой войны. А это будет. Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте. Украина была прекрасной, а теперь станет великой, потому что такой у нас народ", – заявил он.

По словам украинского президента, Швеция стала первым государством, которому Украина предложила "большой проект восстановления".

"Вы можете взять шефство над любым городом Украины, регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес и любовь к жизни, умение организовать пространство – в интересах людей", – подытожил президент.