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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Впереди у нас очень тяжелый период, российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат – Резников

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Резников (слева): Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог уничтожить многих. Но не нас
Резников (слева): Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог уничтожить многих. Но не нас
Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Месяцем несокрушимости" назвал министр обороны Украины Алексей Резников период войны с российскими оккупантами с 24 февраля и отметил, что впереди не менее интенсивная борьба с Россией. Об этом он написал 24 марта в Facebook.

"Этот период войны, начавшейся нападением России на Крым более восьми лет назад, войдет в историю как "месяц несокрушимости". Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог уничтожить многих. Но не нас. Хочу искренне поблагодарить всех наших защитников и защитниц, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны", – подчеркнул Резников.

Министр вспомнил о героической борьбе Мариуполя, Сум, Харькова, Херсона, Николаева, Изюма, Чернигова и других городов, где идут интенсивные бои с российскими захватчиками.

Также он заверил, что оккупанты будут наказаны за все преступления против человечности.

"За месяц они убили более 120 украинских детей. Тысячи и тысячи маленьких украинцев потеряли родителей, дом и пережили то, за что мы никогда не простим врага. Зверства российских убийц и мародеров постепенно признают даже те, кто годами закрывал глаза на сущность кремлевского режима. Они насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть. Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, которые временно занял враг", – подчеркнул министр.

Обстрел оккупантами дома престарелых в Кременной Луганской области, во время которого погибли 56 человек, Резников назвал еще одним военным преступлением.

Приводя достижения украинской армии, министр подчеркнул, что суммарные потери оккупантов уже составляют более 40 тыс. человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести, также среди военных РФ растет количество дезертиров.

"Впереди у нас очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже испытывает отдельные последствия, но запугано и пассивно", – подчеркнул Резников.

Министр отметил, что сегодня украинская армия пополняется за счет резерва, сдерживает врага и переходит к активной обороне.

Также Резников сказал, что увеличивается международная поддержка Украины.

"Сейчас главное – чтобы работала экономика, постепенно переводящаяся на военные рельсы. Чтобы устояли системы жизнеобеспечения, работала логистика. Здесь есть сложности, которые мы не собираемся прятать и воспринимаем как задачи для решения", – добавил он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/373655101437514

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: армия, война, военные, оккупация, нападение, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, преступление, обстрелы, российская агрессия, украинцы, мародеры, война России против Украины, борьба, российские оккупанты
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