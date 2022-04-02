81% россиян поддерживают нападение на Украину. Половина россиян испытывают гордость за РФ в связи с войной – опрос "Левада-центра"

В частности, 53% опрошенных "определенно поддерживают", 28% "скорее поддерживают". Не поддерживают – 14%, еще 6% затруднились с ответом.

Выше всего поддержка среди тех, кто одобряет действия президента РФ Владимира Путина и в целом среди представителей старшего поколения. Чуть меньше поддержка в Москве и крупнейших городах. Ниже всего – среди неодобряющих действия Путина на посту президента и среди самых молодых россиян.

Среди опрошенных в возрасте 18–24 года определенно поддерживают войну 29%, скорее поддерживают – 42%; в возрасте 25–39 лет уровень поддержки 42% и 31% соответственно. В этих двух категориях представлена самая высокая доля (около 20%) тех, кто не поддерживают действия ВС РФ на территории Украины. 56% респондентов в возрасте 40–54 года определенно поддерживают, 27% – скорее; в категории 55 лет и старше определенно поддерживают 64% респондентов, 22% – скорее.

Инфографика: levada.ru

Среди респондентов, поддерживающих действия российских ВС в Украине, преобладают мнения, что Россия начала войну для:

защиты "русскоязычного населения", "мирных жителей", жителей оккупированных группировка "ЛНР/ДНР" территорий (43%);

"предотвращения нападения на Россию" (25%);

"избавления от националистов", "наведения порядка" (21%).