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ВОЙНА В УКРАИНЕ

81% россиян поддерживают нападение на Украину. Половина россиян испытывают гордость за РФ в связи с войной – опрос "Левада-центра"

Доминирующим чувством у россиян, вызванным военными действиями в Украине, является "гордость за Россию"
Доминирующим чувством у россиян, вызванным военными действиями в Украине, является "гордость за Россию"
Фото: EPA

Большинство россия (81%) поддерживают вторжение российской армии в Украину. Об это свидетельствуют результат опроса "Левада-центра", опубликованные 31 марта.

В частности, 53% опрошенных "определенно поддерживают", 28% "скорее поддерживают". Не поддерживают – 14%, еще 6% затруднились с ответом.

Выше всего поддержка среди тех, кто одобряет действия президента РФ Владимира Путина и в целом среди представителей старшего поколения. Чуть меньше поддержка в Москве и крупнейших городах. Ниже всего – среди неодобряющих действия Путина на посту президента и среди самых молодых россиян.

Среди опрошенных в возрасте 18–24 года определенно поддерживают войну 29%, скорее поддерживают – 42%; в возрасте 25–39 лет уровень поддержки 42% и 31% соответственно. В этих двух категориях представлена самая высокая доля (около 20%) тех, кто не поддерживают действия ВС РФ на территории Украины. 56% респондентов в возрасте 40–54 года определенно поддерживают, 27% – скорее; в категории 55 лет и старше определенно поддерживают 64% респондентов, 22% – скорее.

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

Среди респондентов, поддерживающих действия российских ВС в Украине, преобладают мнения, что Россия начала войну для:

  • защиты "русскоязычного населения", "мирных жителей", жителей оккупированных группировка "ЛНР/ДНР" территорий (43%);
  • "предотвращения нападения на Россию" (25%);
  • "избавления от националистов", "наведения порядка" (21%).
Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

Доминирующими чувствами у россиян, вызванными военными действиями в Украине, являются "гордость за Россию" (51%), "тревога, страх, ужас" (31%), "шок" (12%). Группа 18–24 года — единственная, где преобладает "тревога, страх, ужас" (37%), затем идут "гордость за Россию" (33%), "шок" (15%); кроме этого, в данной возрастной группе, относительно других, выделяется "подавленность, оцепенение" (12%).

Инфографика: levada.ru
Инфографика: levada.ru

Опрос проведен 24–30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Данные взвешены по полу, возрасту и уровню образования. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, соцопрос, война России против Украины
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