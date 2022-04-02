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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не была и не будет враждебной в отношении Беларуси – ГУР Минобороны

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В ГУР Минобороны Украины заверили, что располагают персональными данными всех военнослужащих ВС Беларуси, которых пытаются втянуть в войну против Украины
В ГУР Минобороны Украины заверили, что располагают персональными данными всех военнослужащих ВС Беларуси, которых пытаются втянуть в войну против Украины
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует какой-либо агрессии в отношении Беларуси.

Об этом говорится в обращении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к белорусскому народу, опубликованном 31 марта в Facebook ГУР.

"Военная разведка Украины обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны, – говорится в сообщении. – Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в том числе против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей Отчизной – Беларусью".

В ГУР Минобороны Украины заверили, что располагают "полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений ВС Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины".

"Надеемся на ваше благоразумие. Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации", – отметили Главном управлении разведки.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/282157277429033

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский отмечал 31 марта, что жители Бучи, которая больше месяца была в оккупации, идентифицировали среди военных в городе представителей спецназа Беларуси. По его словам, эта информация была известна украинским спецслужбам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, разведка, агрессия, вторжение, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, обращение, российские оккупанты
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