Украина не была и не будет враждебной в отношении Беларуси – ГУР Минобороны

В ГУР Минобороны Украины заверили, что располагают персональными данными всех военнослужащих ВС Беларуси, которых пытаются втянуть в войну против Украины Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Об этом говорится в обращении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к белорусскому народу, опубликованном 31 марта в Facebook ГУР.

"Военная разведка Украины обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны, – говорится в сообщении. – Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в том числе против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей Отчизной – Беларусью".

В ГУР Минобороны Украины заверили, что располагают "полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений ВС Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины".

"Надеемся на ваше благоразумие. Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации", – отметили Главном управлении разведки.

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский отмечал 31 марта, что жители Бучи, которая больше месяца была в оккупации, идентифицировали среди военных в городе представителей спецназа Беларуси. По его словам, эта информация была известна украинским спецслужбам.

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