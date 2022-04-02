Российские солдаты разворовали ЧАЭС и соседний отель. Забрали компьютеры, чайники, кофеварки

По его словам, еще с утра 31 марта начала выезжать техника, находившаяся на площадке Чернобыльской АЭС. После того, как часть техники уехала, старший среди оккупантов по фамилии Якушев с позывным "90-й" предложил составить акт.
"Угрожал: если этого не произойдет, они заберут наших сотрудников в Беларусь. Фактически акт подписывался по принуждению. После этого эти солдаты начали мародерить, выносить вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке, и выезжать", – рассказал Крамаренко.
Сотрудники в это время находились на своих рабочих местах и им было запрещено выходить из диспетчерских и кабинетов. Впоследствии они поняли, что стало очень тихо, и решились осмотреть станцию.
"Они в течение примерно часа обошли всю площадку ЧАЭС, но не выходили за территорию Чернобыльской АЭС и убедились, что кроме тех 59 человек работников нашей станции на территории ЧАЭС, больше никого нет", – рассказал Крамаренко.
По его словам, кроме того, что исчезла часть вещей, все датчики, на первый взгляд, в норме, существенных повреждений инфраструктуры ЧАЭС пока не видно. Он также рассказал, что датчики уровня радиации не работают и не передают информацию в общую систему. Сотрудники в ручном режиме проверяли – превышений нет.
"Но эту систему необходимо восстанавливать, и не понятно, почему она не передает. Возможно, само оборудование было выведено, возможно, просто отключено. Будем позже выяснять", – объяснил Крамаренко.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
30 марта в Пентагоне заявили, что РФ начала выводить войска из зоны Чернобыльской АЭС в Беларусь.
31 марта "Энергоатом" получил подтверждение, что оккупанты покидают ЧАЭС. "На станции еще остается небольшое количество рашистов", – отмечалось в сообщении, опубликованном днем. Госпредприятие также опубликовало "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", подписанный оккупантами. В "акте" утверждается, что у администрации станции, персонал которой удерживали в заложниках, "нет претензий" к национальной гвардии РФ. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения подчеркнули: "документ" персонал подписывал под давлением.
Кроме того, 31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения. "Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни", – отметили в компании.