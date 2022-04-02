Российские солдаты разворовали ЧАЭС и соседний отель. Забрали компьютеры, чайники, кофеварки

По его словам, еще с утра 31 марта начала выезжать техника, находившаяся на площадке Чернобыльской АЭС. После того, как часть техники уехала, старший среди оккупантов по фамилии Якушев с позывным "90-й" предложил составить акт.

"Угрожал: если этого не произойдет, они заберут наших сотрудников в Беларусь. Фактически акт подписывался по принуждению. После этого эти солдаты начали мародерить, выносить вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке, и выезжать", – рассказал Крамаренко.

Сотрудники в это время находились на своих рабочих местах и им было запрещено выходить из диспетчерских и кабинетов. Впоследствии они поняли, что стало очень тихо, и решились осмотреть станцию.

"Они в течение примерно часа обошли всю площадку ЧАЭС, но не выходили за территорию Чернобыльской АЭС и убедились, что кроме тех 59 человек работников нашей станции на территории ЧАЭС, больше никого нет", – рассказал Крамаренко.

По его словам, кроме того, что исчезла часть вещей, все датчики, на первый взгляд, в норме, существенных повреждений инфраструктуры ЧАЭС пока не видно. Он также рассказал, что датчики уровня радиации не работают и не передают информацию в общую систему. Сотрудники в ручном режиме проверяли – превышений нет.

"Но эту систему необходимо восстанавливать, и не понятно, почему она не передает. Возможно, само оборудование было выведено, возможно, просто отключено. Будем позже выяснять", – объяснил Крамаренко.