Российские оккупанты, которые покинули ЧАЭС, захватили украинских военнослужащих – Нацгвардия

Об этом мер города – спутника ЧАЭС – Славутича – Юрий Фомичев заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook.
"С ЧАЭС были забраны наши нацгвардейцы, которые с первого дня были в плену атомной станции, которую охраняли. Их забрали в автомобиле и вывезли", – сказал Фомичев и предположил, что военнослужащих освободят из плена, когда будет обмен между Украиной и Россией.
В пресс-службе Национальной гвардии в комментарии "Украинской правде" подтвердила информацию о захвате в плен военнослужащих.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
30 марта в Пентагоне заявили, что РФ начала выводить войска из зоны Чернобыльской АЭС в Беларусь.
Сегодня "Энергоатом" получил подтверждение, что оккупанты покидают ЧАЭС. "На станции еще остается небольшое количество рашистов", – отмечалось в сообщении. Госпредприятие также опубликовало "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", подписанный оккупантами. В "акте" утверждается, что у администрации станции, персонал которой удерживали в заложниках, "нет претензий" к национальной гвардии РФ.
Кроме того, 31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения. "Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни", – отметили в компании.