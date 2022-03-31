Российские оккупанты, которые покинули ЧАЭС, захватили украинских военнослужащих – Нацгвардия

Об этом мер города – спутника ЧАЭС – Славутича – Юрий Фомичев заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook.

"С ЧАЭС были забраны наши нацгвардейцы, которые с первого дня были в плену атомной станции, которую охраняли. Их забрали в автомобиле и вывезли", – сказал Фомичев и предположил, что военнослужащих освободят из плена, когда будет обмен между Украиной и Россией.

В пресс-службе Национальной гвардии в комментарии "Украинской правде" подтвердила информацию о захвате в плен военнослужащих.