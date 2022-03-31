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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли". Российские войска покидают ЧАЭС – "Энергоатом"

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Подтвердилась информация о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу, заявили в "Энергоатоме"
Подтвердилась информация о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу, заявили в "Энергоатоме"
Фото: ЕРА (архив)

Украинское государственное предприятие "Энергоатом" получило подтверждение информации о том, что российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами двигаются в сторону границы Украины и Беларуси.

Об этом пресс-служба "Энергоатома" сообщила в Telegram. 

"Россияне собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. На станции еще остается небольшое количество рашистов", – сказано в сообщении. 

Кроме того, как заявили в "Энергоатоме", подтвердилась информация о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения. 

"Поэтому не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Итак, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда. Также есть данные о том, что в настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич", – проинформировали авторы релиза. 

Также пресс-служба "Энергоатома" опубликовала "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", подписанный оккупантами. В "акте" утверждается, что у администрации станции, персонал которой удерживали в заложниках, "нет претензий" к национальной гвардии РФ. 

"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли", да еще и так хорошо, что никаких упреков. Хоть бери и благодари", – сыронизировали в "Энергоатоме". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

В начале марта оккупанты захватили ЗАЭС. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

СНБО опубликовал фотографии, на которых видно, что оккупанты накапливают боеприпасы близко к изоляционным сооружениям ЧАЭС, что может привести к детонации, повреждению укрытия и радиационному заражению большой территории, включая европейские страны.

25 февраля в зоне ЧАЭС фиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. 30 марта мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что российских солдат регулярно привозят в белорусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в Гомеле.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Чернобыльская АЭС, Славутич, радиация, АЭС, Энергоатом, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, российские оккупанты
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