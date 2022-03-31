"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли". Российские войска покидают ЧАЭС – "Энергоатом"

Подтвердилась информация о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу, заявили в "Энергоатоме" Фото: ЕРА (архив)

Об этом пресс-служба "Энергоатома" сообщила в Telegram.

"Россияне собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. На станции еще остается небольшое количество рашистов", – сказано в сообщении.

Кроме того, как заявили в "Энергоатоме", подтвердилась информация о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.

"Поэтому не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Итак, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда. Также есть данные о том, что в настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич", – проинформировали авторы релиза.

Также пресс-служба "Энергоатома" опубликовала "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", подписанный оккупантами. В "акте" утверждается, что у администрации станции, персонал которой удерживали в заложниках, "нет претензий" к национальной гвардии РФ.

"Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию "охраняли", да еще и так хорошо, что никаких упреков. Хоть бери и благодари", – сыронизировали в "Энергоатоме".

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