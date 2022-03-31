ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На ЧАЭС уже нет посторонних лиц – "Энергоатом"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЧАЭС была захвачена российскими оккупантами более месяца назад
ЧАЭС была захвачена российскими оккупантами более месяца назад
Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

Территория Чернобыльской АЭС освобождена от российских оккупантов. Об этом проинформировала пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" вечером 31 марта.

"По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних. Сегодня российские оккупационные войска покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич", – заявили в "Энергоатоме". 

Также об отсутствии оккупантов на территории ЧАЭС проинформировали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

30 марта в Пентагоне заявили, что РФ начала выводить войска из зоны Чернобыльской АЭС в Беларусь. 

Сегодня "Энергоатом" получил подтверждение, что оккупанты покидают ЧАЭС. "На станции еще остается небольшое количество рашистов", – отмечалось в сообщении, опубликованном днем. Госпредприятие также опубликовало "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", подписанный оккупантами. В "акте" утверждается, что у администрации станции, персонал которой удерживали в заложниках, "нет претензий" к национальной гвардии РФ. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения подчеркнули – "документ" персонал подписывал под давлением. 

Кроме того, 31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения. "Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни", – отметили в компании. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Чернобыльская АЭС, радиация, АЭС, Энергоатом, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (159400)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (44195)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (22978)
4
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (18480)
5
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации (14333)
6
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью (12437)
7
Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет (10328)
8
"Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео (8918)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS