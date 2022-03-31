На ЧАЭС уже нет посторонних лиц – "Энергоатом"

ЧАЭС была захвачена российскими оккупантами более месяца назад Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

"По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних. Сегодня российские оккупационные войска покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич", – заявили в "Энергоатоме".

Также об отсутствии оккупантов на территории ЧАЭС проинформировали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

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