На ЧАЭС уже нет посторонних лиц – "Энергоатом"

"По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних. Сегодня российские оккупационные войска покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич", – заявили в "Энергоатоме".
Также об отсутствии оккупантов на территории ЧАЭС проинформировали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
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24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
30 марта в Пентагоне заявили, что РФ начала выводить войска из зоны Чернобыльской АЭС в Беларусь.
Сегодня "Энергоатом" получил подтверждение, что оккупанты покидают ЧАЭС. "На станции еще остается небольшое количество рашистов", – отмечалось в сообщении, опубликованном днем. Госпредприятие также опубликовало "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", подписанный оккупантами. В "акте" утверждается, что у администрации станции, персонал которой удерживали в заложниках, "нет претензий" к национальной гвардии РФ. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения подчеркнули – "документ" персонал подписывал под давлением.
Кроме того, 31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения. "Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни", – отметили в компании.