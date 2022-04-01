МАГАТЭ отправит миссию на ЧАЭС, информацию об облучении российских военных пока подтвердить не может

Сообщается, что агентство проводит тесные консультации с украинскими властями по этому поводу.
МАГАТЭ все еще не получало дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, отметили в пресс-службе.
В МАГАТЭ также сообщили, что не имеют возможности подтвердить информацию, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. "Агентство пытается найти дополнительную информацию для проведения независимой оценки ситуации", – говорится в пресс-релизе.
Украина добивается устранения России из МАГАТЭ или по крайней мере уменьшения ее роли там, сообщала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. В Украине считают, что "несомненным основанием для этого является политика ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС".
После начала полномасштабного вторжения оккупанты взяли под контроль неработающую Чернобыльскую АЭС и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 29 – 30 марта посетил Украину и обсудил с украинским правительством шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения ядерной безопасности в Украине. После этого он отправился в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками. Планируется, что он вернется в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене 1 апреля и проведет пресс-конференцию во второй половине дня.