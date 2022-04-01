МАГАТЭ отправит миссию на ЧАЭС, информацию об облучении российских военных пока подтвердить не может

В МАГАТЭ еще не получали данных от своих систем мониторинга на ЧАЭС после оккупации станции Фото: iaea.org

Сообщается, что агентство проводит тесные консультации с украинскими властями по этому поводу.

МАГАТЭ все еще не получало дистанционную передачу данных от своих систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС, отметили в пресс-службе.

В МАГАТЭ также сообщили, что не имеют возможности подтвердить информацию, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения. "Агентство пытается найти дополнительную информацию для проведения независимой оценки ситуации", – говорится в пресс-релизе.