Количество жертв ракетного удара по Николаевской ОГА выросло до 31 человека – ГСЧС Украины

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Николаевской области.
"Продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел погибших на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации… Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще один человек скончался в больнице", – говорится в сообщении.
По состоянию на утро 1 апреля было известно о 24 жертвах.
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Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.
В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.