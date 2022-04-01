Количество жертв ракетного удара по Николаевской ОГА выросло до 31 человека – ГСЧС Украины

В результате попадания ракеты произошло разрушение центральной секции здания Николаевской ОГА с первого по девятый этаж Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Николаевской области.

"Продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел погибших на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации… Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще один человек скончался в больнице", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 1 апреля было известно о 24 жертвах.

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Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook