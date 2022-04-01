Число жертв обстрела Николаевской ОГА возросло до 28 человек – Ким

"Жертв 28 от ракеты по ОГА на сейчас", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе проинформировали, что в здании ОГА погиб переговорщик, который "вел переговоры о сдаче орками оружия, если будет жесткая команда".

"Теперь нет человека, а команда будет", – добавили в ОВА.

По состоянию на утро 1 апреля было известно о 24 жертвах.

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