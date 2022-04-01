Число жертв обстрела Николаевской ОГА возросло до 28 человек – Ким

"Жертв 28 от ракеты по ОГА на сейчас", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе проинформировали, что в здании ОГА погиб переговорщик, который "вел переговоры о сдаче орками оружия, если будет жесткая команда".
"Теперь нет человека, а команда будет", – добавили в ОВА.
По состоянию на утро 1 апреля было известно о 24 жертвах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.
В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.