Количество жертв обстрела Николаевской ОГА увеличилось до 19 человек – ГСЧС

"По состоянию на 13.00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 19 человек (спасателями из-под завалов изъято 18 тел и один человек умер в реанимации)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что спасательные работы продолжаются.

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Контекст:

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.

В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.