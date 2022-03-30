Обстрел оккупантами Николаевской ОГА. Количество жертв увеличилось до 15 человек

"По состоянию на 12.30 30 марта во время поисково-спасательных работ в здании Николаевской облгосадминистрации из-под завалов деблокированы тела 14 погибших, один человек скончался в реанимационном отделении больницы", – говорится в сообщении.
К работам на месте происшествия привлечены 63 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС. В частности, работает два крана, два погрузчика, экскаватор и два самосвала.
На данный момент спасательные работы продолжаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.
В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.