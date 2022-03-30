Обстрел оккупантами Николаевской ОГА. Количество жертв увеличилось до 15 человек

"По состоянию на 12.30 30 марта во время поисково-спасательных работ в здании Николаевской облгосадминистрации из-под завалов деблокированы тела 14 погибших, один человек скончался в реанимационном отделении больницы", – говорится в сообщении.

К работам на месте происшествия привлечены 63 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС. В частности, работает два крана, два погрузчика, экскаватор и два самосвала.

На данный момент спасательные работы продолжаются.

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