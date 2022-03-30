Атака оккупантов по Николаевской ОГА. 12 человек погибли, 33 пострадали

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА Фото: ДСНС України / Telegram

Подразделениям ГСЧС удалось спасти и достать из-под завалов 18 человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи.

Также ГСЧС опубликовала видео, как спасатели ликвидируют последствия атаки по зданию ОГА.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Facebook принес извинения за видео, которое выложил в соцсетях утром после обстрела здания ОГА. В нем иронизировал над собой и говорил, что из-за попадания оккупантами по его кабинету он потерял весь запас айкосов.

"Я прошу прощения за утреннее видео…. Очень верил, что не будет жертв", – написал он.

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