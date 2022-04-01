Количество жертв удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 24 человек – ГСЧС

"По состоянию на 7.00 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибли 24 человека. Из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших и один человек умер в больнице", – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.

Ранее было известно о 20 погибших.

Контекст:

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.

В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.