Количество жертв удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 24 человек – ГСЧС

"По состоянию на 7.00 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибли 24 человека. Из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших и один человек умер в больнице", – говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.
Ранее было известно о 20 погибших.
Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.
В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.