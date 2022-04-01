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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество жертв удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 24 человек – ГСЧС

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Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву
Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву
Фото: EPA

Количество жертв удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 24 человек. Об этом утром 1 апреля сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"По состоянию на 7.00 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибли 24 человека. Из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших и один человек умер в больнице", – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.

Ранее было известно о 20 погибших.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/344402691060960

Контекст:

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА. По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, более 100 человек вышли из здания.

В этот же день в ГСЧС сообщали о 33 пострадавших в результате разрушения здания ОГА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, Николаевская ОГА, погибшие
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