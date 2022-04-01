В Николаевской области снайпер остановил колонну оккупантов и захватил в плен офицера – Десантно-штурмовые войска ВСУ

Как рассказали в пресс-службе, снайпер выстрелом остановил первую бронированную машину "Рысь" 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) вооруженных сил РФ.

"Кстати, в очередной раз развеян миф относительно "великой и могучей российской боевой технике", – отметили в десантных войсках.

"Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов. Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом бою отличившийся снайпер также захватил в плен офицера оккупационных войск РФ.

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