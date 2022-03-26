Российские диверсанты пытались высадиться в Одесской области, но безуспешно – командование "Юг"

Обстановка в Одессе и области стабильная и контролируемая, сообщили в командовании Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

"Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы противовоздушной охраны выполняют свои задачи по назначению. Вражеская попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной, они получили достойный отпор. Вооруженные силы Украины, составляющие охраны и обороны Одесской области наготове. Обстановка на утро 26 марта в городе и области стабильная и контролируемая", – сказал он.

Других деталей, касающихся высадки десанта, он не сообщил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)