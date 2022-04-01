Зеленский обсудил с Макроном эвакуацию жителей Мариуполя

Как рассказал глава Украинского государства, он говорил с Макроном о противодействии российской агрессии.

"Обсудили переговорный процесс – ход и перспективы, важность гарантий безопасности. Инициатива Франции по гуманитарным коридорам из Мариуполя должна быть реализована!" – написал Зеленский.

Французский канал BFMTV сообщает, что два президента говорили о гуманитарной катастрофе, которая сложилась в Мариуполе.

Зеленский, по данным телеканала, просил Макрона "продолжить свои дипломатические усилия" для получения от России "условий, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями".

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял 22 марта о намерении лично сопровождать гуманитарную помощь в осажденный Мариуполь. Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя. Но во время последнего разговора, состоявшегося 29 марта, Макрон и президент России Владимир Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек. По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети.

Ночью 31 марта РФ подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Украина направила в Мариуполь для эвакуации людей 45 автобусов. 1 апреля стало известно, что автобусы для эвакуации из Мариуполя оккупанты не впустили в Бердянск, а в Мелитополе отобрали гуманитарную помощь.