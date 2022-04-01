ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление Мариуполя понадобится не менее $10 млрд – горсовет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для оценки масштабов разрушений в Мариуполе горсовет создал специальную депутатскую комиссию
Для оценки масштабов разрушений в Мариуполе горсовет создал специальную депутатскую комиссию
Фото: EPA

На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд. Об этом 1 апреля в Facebook сообщил пресс-центр Мариупольского горсовета.

"Не менее $10 млрд понадобится для восстановления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оценки масштабов разрушений Мариупольский горсовет создал специальную депутатскую комиссию.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание, – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб".

https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/posts/349268250564890

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: Россия, Украина, депутаты, захват, оккупация, Мариуполь, агрессия, горсовет, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ущерб, Вадим Бойченко, разрушения, инфраструктура, войска, репарации, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Путин х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (225008)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (46166)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (24675)
4
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (22022)
5
"Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу (21311)
6
Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет (19268)
7
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить" (18460)
8
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту (16147)
 
 
 
 