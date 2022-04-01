На восстановление Мариуполя понадобится не менее $10 млрд – горсовет

"Не менее $10 млрд понадобится для восстановления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оценки масштабов разрушений Мариупольский горсовет создал специальную депутатскую комиссию.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание, – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб".

Война России против Украины. Главное (обновляется)