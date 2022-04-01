На восстановление Мариуполя понадобится не менее $10 млрд – горсовет

"Не менее $10 млрд понадобится для восстановления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для оценки масштабов разрушений Мариупольский горсовет создал специальную депутатскую комиссию.
"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание, – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко. – Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.