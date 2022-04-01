Мариуполь героически держится, командование предоставляет всю возможную помощь – Арестович

"До сих пор держится Мариуполь героически, и [военное] командование предоставляет определенную помощь, о которой рано говорить. Но о Мариуполе помнят, Мариуполю предоставляют ту помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации", – сказал он.

Сегодня Арестович говорил, что "противник никак не может начать наступательную операцию по окружению" украинских войск в зоне операции Объединенных сил. "Наш прогноз на сегодняшний день осторожно оптимистический, хотя там еще могут быть тяжелые бои", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)