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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариуполь героически держится, командование предоставляет всю возможную помощь – Арестович

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Мариуполь интенсивно обстреливают оккупанты
Мариуполь интенсивно обстреливают оккупанты
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Осажденному российскими оккупантами Мариуполю поступает помощь от военного командования Украины. Об этом 1 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, запись которого опубликована в Facebook ОП.

"До сих пор держится Мариуполь героически, и [военное] командование предоставляет определенную помощь, о которой рано говорить. Но о Мариуполе помнят, Мариуполю предоставляют ту помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации", – сказал он.

Сегодня Арестович говорил, что "противник никак не может начать наступательную операцию по окружению" украинских войск в зоне операции Объединенных сил. "Наш прогноз на сегодняшний день осторожно оптимистический, хотя там еще могут быть тяжелые бои", – объяснил Арестович.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/4965244810257662/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил 20 марта, что в попытке взять город участвуют около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, вторжение, Алексей Арестович, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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