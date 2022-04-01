ФИФА не лишила членства Россию, им стоит съездить в Мариуполь и Харьков – гендиректор ФК "Шахтер"

Он отметил, что такие действия подталкивают к пониманию необходимости преобразований в самой ФИФА.

"Если Россию не исключают из этой организации в то время, как уже весь мир против нее, – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно, они видят какие-то другие реалии. Может быть, им стоило бы отправить своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы более серьезно к этому отнестись", – отметил Палкин.

По его словам, ФИФА на конгрессе исключила Пакистан, Зимбабве и Кению, "которые точно совершают значительно меньше зла, чем Россия". Также гендиректор "Шахтера" заверил, что продолжит давление на ФИФА и УЕФА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.

Представители футбольного клуба Рината Ахметова обратились в ФИФА и УЕФА с инициативой прекратить членство России в этих организациях.